Tulln Ticket: Ermäßigungen für Gäste und Bürger

27.04.2017, 20:56 Uhr

„Viele Gäste besuchen immer wieder einzelne Attraktionen in Tulln – von der GARTEN TULLN, einer Veranstaltung auf der Donaubühne oder im Danubium bis zum Aubad. Mit dem Tulln Ticket wollen wir sie auf weitere Ausflugsziele aufmerksam machen und gleichzeitig eine Vergünstigung ermöglichen. Das bietet einen Mehrwert für die Besucher UND die Unternehmen“, so Bürgermeister Peter Eisenschenk und Vizebürgermeister und Wirtschaftsstadtrat Harald Schinnerl zu der von der Stadtgemeinde Tulln initiierten Aktion.

Attraktiv auch für Bürger

Eine Tullner Attraktion ist nie genug!

Programm für Kunst- und Kulturliebhaber

Programm für Natur- und Gartenfreunde

Das Angebot des Tulln Tickets, bei den Freizeitattraktionen der Donau-, Garten- und Kunststadt mehrfach zu sparen, richtet sich nicht nur an Gäste Tullns: Auch Bürger und Bürgerinnen können bei ihren laufenden Besuchen der Freizeiteinrichtungen Vergünstigungen nutzen – und die Stadt dabei einmal bewusst durch die Augen eines Touristen erkunden und vielleicht sogar in einem Hotel in der eigenen Stadt übernachten.Die Kooperation des „Tulln Tickets“ wurde 2014 von der Stadtgemeinde Tulln ins Leben gerufen und koordiniert. Ab dieser Saison sind erstmals auch zwei Beherbergungsbetriebe daran beteiligt: DIE GARTEN TULLN, Ermäßigung: - € 1,50 Römermuseum, Ermäßigung: - € 1,- Egon Schiele Museum, Ermäßigung: - € 1,- Aubad, Ermäßigung: - 10 % TullnKultur (Veranstaltungen auf Donaubühne und Danubium), Ermäßigung: Vorverkaufspreis an der Abendkasse HEUER NEU: Diamond City Hotel (4 Sterne, Eröffnung am 24. Mai 2017), Ermäßigung: - 5 % auf den aktuellen Tagespreis im Doppelzimmer HEUER NEU: Junges Hotel Tulln, Ermäßigung: - 5 % auf den aktuellen Tagespreis im Einbett-, Doppel-, Zweibett- und MehrbettzimmerDie Ermäßigung kann gegen Vorlage des Tickets eines der weiteren Betriebe in Anspruch genommen werden.Kunst- und kulturinteressierte Gäste und BürgerInnen können ihre Tour durch Tulln z.B. mit einem Besuch im Römermuseum Tulln beginnen, in dem die diesjährige Sonderausstellung die römische Götterwelt spannend aufbereitet hat. Mit dem „Tulln Ticket“ wird gegen Vorlage der Eintrittskarte des Römermuseums das Ticket für das Egon Schiele Museum günstiger. Eine weitere Möglichkeit: Man besucht ein Konzert-Highlight auf der Donaubühne oder einen Kabarett-Abend im Danubium, dem Stadtsaal in Tulln.Ebenfalls Vergünstigungen gibt es beim „Tulln Ticket“ für DIE GARTEN TULLN, eines der Top.- Ausflugsziele Niederösterreichs, die seit 8. April wieder ihre Tore geöffnet hat, und das Aubad mit seinen weiten Wiesen, Wegen und Sportmöglichkeiten. Die Badesaison beginnt im Mai.