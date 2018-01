Tullner Narrensitzung: Gleich zwei Termine

16.01.2018, 00:00 Uhr

Auch heuer: Große Verlosung

Tullner Narrensitzungen

Tullner Faschingsumzug: GRUPPEN GESUCHT!

Politik, Gesellschaft und aktuelles Tagesgeschehen – es gibt kaum ein Thema, das bei der Narrensitzung nicht gehörig auf die Schaufel genommen wird. Wie auch schon in den Vorjahren wird die Tullner Faschingsgilde aufgrund der großen Beliebtheit der Narrensitzung gleich an zwei Terminen tagen: Am Mittwoch, 24. Jänner und am Donnerstag, 25. Jänner. Die Protagonisten der Narrensitzung kennt ohnehin fast jeder: Uli Werzinger, D'Lebarner und Heinrich Feketitsch sind wieder mit dabei. Musik, Akrobaten und Tänzer, wie die Rockin' Devils und die LuckyLiners runden das Programm ab. Zwischendurch wird ein Moderatorenduo die Stimmung anheizen.Im Rahmen der Sitzung wird es auch heuer eine große Verlosung geben – einfach Eintrittskarte aufbewahren, denn damit und mit Faschingsoutfit ist jeder Besucher teilnahmeberechtigt. Entsprechende Faschingsartikel gibt es am Stand zugunsten des Roten Kreuzes zu erwerben.Die Preise: Ein fünfgängiges Menü im Restaurant s'Pfandl für 4 Personen, eine Sonderfahrt mit der MS Stadt Wien zur Sonnenwende für 2 Personen und ein Abo der TullnKultur im Danubium, ebenfalls für 2 Personen.Mittwoch, 24. Jänner 2018, 19:30 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr) Donnerstag, 25. Jänner 2018, 19:30 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr) Danubium – der Stadtsaal in TullnKartenverkauf: Fahrschule Easy Drivers, Kirchengasse 16, 3430 Tulln (Mo-Fr: 9 – 18 Uhr)Kartenreservierungen:- per E-Mail an werzinger@inode.at - telefonisch unter 0699 / 155 55 381Preiskategorien:- Kategorie A: € 25,- (Sitzplätze vorne mit Tisch)- Kategorie B: € 20,- (Sitzplätze hinten mit Tisch)- Kategorie C: € 15,- (Galerie und Sitzplätze hinten ohne Tisch)Der Faschingsumzug sponsored by Rosenarcade rollt am Faschingssamstag, 10. Februar 2018, ab 14 Uhr wieder durch die Straßen der Innenstadt. Nach dem Vorbeiziehen an der großen Bühne nehmen die Gruppen anschließend am Hauptplatz Aufstellung und feiern mit allen ausgelassenen Faschingsnarren. Gruppen-Anmeldungen bis Ende Jänner per Formular auf www.tulln.at an: renate.kaiblinger@tulln.gv.at od. 02272/690-331.