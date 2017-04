Wagramer räumen Energy Globe ab

27.04.2017, 06:54 Uhr

Großriedenthaler Lösshof und Fahrvergnügen aus Gösing gewinnen Award.

Klimawandel trifft zuerst Bauern

TULLN / NÖ. Eine Energy Globe Verleihung ohne Miss Earth? – Sicher nicht. Kimberly Budinsky moderierte die Veranstaltung, die auch dieses Jahr – und zwar Mittwoch Abend – in der Landwirtschaftlichen Fachschule unter Direktor Josef Meisl in Tulln stattgefunden hat. "In 178 Ländern wird der Energy Globe verliehen", so die Miss, die die Wichtigkeit des Umgangs mit Ressourcen betonte, aber auch darüber informierte, dass im Rahmen des "Energy Globe Awards jährlich 2.000 Umweltprojekte eingereicht werden". In Niederösterreich wurden 30 Projekte in insgesamt fünf Kategorien nominiert. Mit dabei auch der Großriedenthaler Lösshof in der Kategorie Erde, Verein fahrvergnügen.at aus Gösing in der Kategorie Luft sowie in der Kategorie Wasser die Tullner Firma E & S.Josef Meisl informierte über die Entwicklung der Fachschule, der Bereich Energie, der hier Gegenstand des Unterrichts ist, funktioniere auch dadurch, dass man 200 regionale Partner habe."Schnee und Frost im April – vom Klimawandel sind wir Bauern zuerst betroffen", betonte Hermann Dam, seines Zeichens Chef der Bezirksbauernkammer in Tulln. Landesrat Karl Wilfing führte aus, dass die "Mobilität die größte Herausforderung ist. Wir setzen auf E-Mobilität und sind damit in Niederösterreich Vorreiter. Auch in Sachen Wohnbau versuchen wir Modelle anzubieten, um Niedrigenergiehäuser und Passivenergie zu fördern. Und per 1.1.2019 werden die Ölkessel verboten", so der Beitrag zur Klimaverbesserung vonseiten des Landes NÖ.

Nominiert in der Kategorie Erde

Nominiert in der Kategorie Feuer

Nominiert in der Kategorie Wasser

Nominiert in der Kategorie Luft

Nominiert in der Kategorie Jugend

