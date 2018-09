Zuhören und Zeit zu Zweit: So gelingt die Beziehung

12.09.2018, 06:00 Uhr

Tullner Paartherapeuten Beate Riedler und Josef Hacker im großen Interview.

TULLN.Weil Beziehung ein lebendiger Prozess ist. Jeder Mensch entwickelt sich im Lauf seines Lebens weiter, das erfordert den ständigen Austausch mit dem Partner, der Partnerin. Darin liegt eine große Chance, sich gegenseitig zu unterstützen und zu fördern.Solange beide Partner eine konstruktive Gesprächsbasis haben und in der Lage sind, sich zuzuhören und zu verstehen, werden sie in der Regel keine Therapie benötigen. Erst wenn sie das Gefühl haben, nicht mehr durchzukommen mit ihren Anliegen bzw. nicht mehr verstanden zu werden, kann eine Therapie hilfreich sein.Da gibt es ja eine Menge an guten Ratschlägen. Oft hilft es, die eigenen Ansprüche kritisch zu hinterfragen. Muss das Essen wirklich jeden Tag um eine bestimmte Zeit auf dem Tisch stehen, wie perfekt muss der Haushalt organisiert sein usw.Zeit zu zweit ist für Paare sehr wichtig. Gerade sehr fürsorgliche und engagierte Eltern glauben oft, dass ihnen diese Zeit nicht zusteht. Aber man kann nicht alle Themen vor Kindern besprechen. Es ist unbedingt notwendig, die gemeinsame Zeit zu vereinbaren und im Kalender einzutragen, sonst besteht die Gefahr, dass sie unter den Tisch fällt. Und wie der große Kinderpsychiater Max Friedrich einmal sagte: "Kinder sind Gäste. Liebe und gern gesehene Gäste. Aber eines Tages gehen sie wieder, und dann bleibt man als Paar zurück."Erst einmal zuhören, und erst antworten, wenn man wirklich verstanden hat. Ob man richtig verstanden hat, bestimmt das Gegenüber. Das kann gelegentlich anstrengend sein, aber es lohnt sich.