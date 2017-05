"Electric Now Tour" machte Halt in Tulln

04.05.2017, 19:22 Uhr

Freude am Fahren: Die Herzen der BMW-Begeisterten schlugen am Donerstag am Messegelände höher

On the road

TULLN. Bei der Electric Now Tour 2017 wurde kürzlich die gesamte BMW i-Flotte am Messegelände Tulln präsentiert: vom BMW i3 über den BMW i8 bis hin zu den iPerformance-Modellen, wie BMW 5er, BMW 7er und BMW X5. Das Autohaus Plattner hatte elektrobegeisterte Kunden zum spannenden Programm mit verschiedenen Workshops geladen, im Nu waren alle Plätze ausgebucht.Betreut durch professionelle Instruktoren, konnten die BMW i- und iPerformance-Modelle mit Dynamic, Scenic und Smart Drives getestet werden: nicht nur auf der Straße, sondern auch in hierfür angelegten Parcours.Abgerundet wurde das Programm mit einem Workshop, der im Detail über Elektromobilität, Alltagstauglichkeit, Nachhaltigkeit der BMW i- und iPerformance-Modelle, Ladeinfrastruktur, Steuervorteile und vieles mehr informierte.