76.334 Bücher in Tullns Bibliotheken

03.05.2017, 07:11 Uhr

Flächendeckendes Lese- und Bildungsangebot

GRAFENWÖRTH / BEZIRK (pa). „Eine aktive Bibliothekslandschaft trägt zur Lebensqualität sowie zu einer lebendigen Bildungskultur und einem gesellschaftlichen Leben in den Gemeinden bei. Alleine im Bezirk Tulln können die Bürger in zwölf Bibliotheken aus insgesamt 76.334 Büchern, Magazinen, Zeitschriften, CDs sowie auch elektronischen Medien wählen. Damit sind die Bibliotheken ein unerlässlicher Bestandteil der Bildungslandschaft in den Gemeinden“, so LA Alfred Riedl bei einem Besuch in der Grafenwörther Bibliothek.

Bibliothek als Kommunikationstreff

Besonders durch das Engagement von 69 ehrenamtlichen und hauptamtlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren werden die öffentlichen Bibliotheken im Bezirk Tulln zu Kommunikationstreffs, Bildungs-, Kultur-, und Informationszentren. Sie bieten damit der Bevölkerung neue Chancen zur persönlichen Entwicklung. Aus diesem Grund fördert das Land NÖ für das Jahr 2017 im Bezirk die Revitalisierung und Neugründung von Bibliotheken in der Höhe von 10.000 Euro. Rund um den Welttag des Buches am 23. April wurde vor allem auf die Wichtigkeit des Lesens und auf die Bibliotheken in den Gemeinden hingewiesen.Um die Qualität weiter zu gewährleisten, werden die heimischen Bibliotheken durch die Regionalbetreuungsstruktur und durch die Servicestelle „ Treffpunkt Bibliothek “ beraten.