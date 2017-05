e-MobilitätsTesttag – Wir sind dabei!

08.05.2017, 20:04 Uhr

Die Energie- und Umweltagentur NÖ veranstaltetet e-MobilitätsTesttage quer durch ganz Niederösterreich. Das Highlight wird der 3. e-MobilitätsTesttag am 20. Mai in Melk sein. „Ob zum Einkaufen, oder in die Arbeit, ein Elektro-Auto hält jeder Alltagsanforderung stand. Wer mit sauberem Strom fährt, trägt außerdem viel zum Umweltschutz bei und möchte nicht mehr in ein konventionelles Auto umsteigen. Deshalb fördern wir diese Events, die e-Mobilität spürbar machen“, erklärt LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf.

Europas größter Testevent am Wachauring

Gemeinden sind Treiber der e-Mobilität

Am 20. Mai 2017 geht der e-Mobilitätstag in Melk in die nächste Runde. Auf dem Wachauring kann alles, was sich auf zwei oder vier Rädern elektrisch fortbewegt, getestet werden. Rund 8.000 Besucherinnen und Besucher nutzten im letzten Jahr bei freiem Eintritt die Gelegenheit für ihr persönliches e-Mobilitätserlebnis. Auch heuer stehen wieder mehr als 50 e-Autos sowie hunderte e-Bikes, Segways, Fahrräder, Scooter und vieles mehr kostenlos zum Probefahren bereit. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm macht den e-Mobilitätstag in Melk zu einem Erlebnis für die ganze Familie. „E-Mobilität ist ein Thema, dass für uns in Niederösterreich einen sehr hohen Stellenwert hat. Viele Bürgermeister/innen treten gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern diesen Trend offen entgegen. Das Land Niederösterreich bietet mit dem e-Mobilitätstestag am Wachauring eine ideale Möglichkeit e-Mobilität zu testen.“, ergänzt Dr. Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ. Veranstaltet wird der Erlebnistag von der Energie- und Umweltagentur NÖ Betriebs GmbH, mit Unterstützung des Landes Niederösterreich, der Initiative „e-mobil in NÖ“, RADLand Niederösterreich, ecoplus und der EVN. „Es ist unser Ziel den Niederösterreichinnen und Niederösterreichern die Mobilitätsform der Zukunft erlebbar zu machen. Der große Zuspruch der Besucherinnen und Besucher im Vorjahr hat bewiesen, dass die Zukunft in der Mobilität bereits begonnen hat“, freut sich Peter Haftner Regionsleiter der Energie- und Umweltagentur NÖ.In über 60 Niederösterreichischen Gemeinden wurden bisher 70 e-Carsharingprojekte umgesetzt. Zudem setzen mehr und mehr Kommunen im eigenen Fuhrpark auf e-Mobilität. Am 17. Juni besteht zudem bei der BIOEM in Großschönau und am 24. Juni beim 1. Wein4tler e-Mobilitätstag in Ernstbrunn eine weitere Gelegenheit unterschiedliche e-Mobilitätsmodelle zu testen. „Es ist schön zu sehen, dass sich die e-Mobilität so rasant entwickelt. Auch in unserer Gemeinde möchten wir die e-Mobilität noch stärker forcieren und unterstützen das Laden der Elektroautos mit einer E-Tankstelle“, berichtet Bürgermeister Franz Dam von Absdorf.E-MobilitätsförderungenMehr Infos finden Sie hier