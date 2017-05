FP lud zum "Bürgerstammtisch"

09.05.2017, 20:45 Uhr

Presseaussendung der Freiheitlichen.

BEZIRK TULLN / KLOSTERNEUBURG (pa). Beim Bürgerstammtisch im „Hotel Anker“ in Klosterneuburg begrüßte Stadtrat Josef Pitschko unter den anwesenden Gästen auch Bezirksparteiobmann Andreas Bors sowie gf. Landesparteiobmann Christian Höbart.Nach der Begrüßung berichtete Bezirksparteiobmann Andreas Bors über das wahre Gesicht der ÖVP in Niederösterreich sowie im Bezirk Tulln. „Wenn die FPÖ stärker wird, können wir künftig auch krasse ÖVP-Fehlentscheidungen wie etwa den Stupa-Bau in Grafenwörth oder den Pendlerkindergarten in Pixendorf verhindern. Der Bezirkschef sieht den freiheitlichen Weg durch die stetig steigenden Mitgliederzahlen bestätigt. „Vor allem in den letzten zwölf Monaten fanden so viele Menschen wie noch nie den Weg zu uns und wollen aktiv mitarbeiten“, so Bors.

Andere Situation

Mit dem Satz: „Vor rund einem Jahr war die Euphorie bei den Roten über den Kanzlerwechsel noch enorm, doch heute sieht die Situation ganz anders aus: Die SPÖ liegt im Argen und der Dauerstreit mit der ÖVP scheint kein Ende zu nehmen“, eröffnete der gf. Landesparteiobmann, NAbg. Christian Höbart seine Rede beim Bürgerstammtisch. Höbart, der als Gastredner geladen war, merkte an, dass die rot-schwarzen Dauerstreithanseln zulasten unserer Landsleute gehen. Sie bezahlen die Damen und Herren auf der Regierungsbank dafür, Regierungsarbeit zu leisten. Gemessen an diesem Maßstab sind Kern, Mitterlehner und Co. die bestbezahlten Arbeitslosen in diesem Land. Wenn die Regierung nicht vernünftig arbeiten kann oder will, soll sie es bleibenlassen und den Weg für Neuwahlen freimachen.Nach den Berichten von Bezirksobmann Bors sowie Nationalrat Höbart war die Diskussion und Fragestunde eröffnet.