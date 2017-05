Tulbingerin ist neue SP-Kommunikations-Lady

03.05.2017, 00:00 Uhr

Seit 1. Mai neu: Ein regionaler Geschäftsführer, drei Kommunal- und ein Kommunikationsmanager.

TULLN / ZENTRALRAUM / NÖ. Das einzige was bleibt ist die Veränderung: Und so zeichnet Harald Ludwig als regionaler Geschäftsführer im 'Zentralraum' verantwortlich. Drei Kommunalmanager werden ihm zur Seite stehen – in Tulln Günther Franz, in St. Pölten Maria Hromecek, in Lilienfeld Heinz Preus – und auch eine Kommunikationsmanagerin. Dieser Posten wurde mit der Tulbingerin Rosemarie Brunner besetzt, die die Bezirksgeschäftsstelle Klosterneuburg und Purkersdorf geleitet hat. Bereits seit 1991 hat sich die 45-Jährige der SPÖ verschrieben – mit kurzer Pause – doch ihr Herz schlägt in Wahrheit für Grün/Weiß, des Sohnes wegen, der Rapidfan ist. Im Winter trifft man Brunner in ihrer Freizeit auf den Schiern. Um sich körperlich fit zu halten, ist sie wöchentlich einmal Turnen.

Rosemarie Brunner ist 45 Jahre, hat zwei Kinder (11 und 18 Jahre). Die gebürtige Wienerin war in Klosterneuburg wohnhaft und hat ihr zuhause im Bezirk Tulln, in Tulbing, gefunden.