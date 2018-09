Unterabschnittsübung in Utzenlaa

11.09.2018, 12:16 Uhr

Die Übung war als Stationsbetrieb angelegt, wobei es für die teilnehmenden Wehren vom Hallenbrand mit Objektschutz der angrenzenden Gebäude, über eine Personensuche in einem verrauchten Keller unter Nullsicht, bis hin zur Rettung einer unter großen Strohballen und unter einem Fahrzeug eingeklemmten Übungspuppe viel zu tun gab.

Als Übungsbeobachter fungierten Abschnittskommandant BR Christian Burkhart, Abschnittsverwalter VI Rupert Binder, Abschnittsverwalter-Stellvertreter HV Friedrich Stalla und Unterabschnittskommandant HBI Stefan Nimmervoll.Wir danken den knapp 60 anwesenden Kameraden für die gewohnt gute Zusammenarbeit.AbsdorfBierbaum am KleebühelFrauendorf an der AuHippersdorfKönigsbrunn am WagramUtzenlaa