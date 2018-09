Bundesmeistertitel in der Military 2018 geht nach NÖ!

16.09.2018, 14:51 Uhr

Vom 31.08. bis 02.09. fanden in Piesendorf (S) die 2-jährig ausgetragenen Bundesmeisterschaften der ländlichen Reiter in der Vielseitigkeit Kategorie Noriker, Haflinger und Warmblut statt. 230 Rösser und Reiter waren genannt.

SANKT ANDRÄ-WÖRDERN (pa). Das Wetter meinte es nicht gut mit den Teilnehmern beim Military 2018, denn es begann bereits am ersten Tag der Bewerbe heftig zu regnen, sodass der Veranstalter alle Hände voll zu tun hatte die Stallungen wasserfrei und den Geländeparcour reitbar zu halten.Am Freitag stand die Dressur am Programm. Lisa Pribil-Sumetsberger (15) aus Wördern auf ihrem Haflinger Mystery vom Tannenberg - für ihren Verein „PS Equestrian Team“ am Start - konnten sich mit einem mehr als gelungenen Ritt an die Spitze des starken Starterfeldes setzen.Nach einem fehlerlosen Ritt unter schwierigsten Bedingungen im Gelände und im Springparcour konnte dem Paar niemand das Wasser reichen und somit der Titel nicht mehr genommen werden. Nach dem Bundesmeistertitel in der Dressur 2017 darf sich die junge Reiterin nun auch Bundesmeisterin in der Military 2018 nennen und ist somit 2-fache, amtierende Bundesmeisterin.

Springerfahren gesammelt

Ihre kleine Schwester, Leona Pribil-Sumetsberger (11) – bereits NÖ Landesmeister Dressur Pony Jugend 2018 ländliche Reiter, Vizelandesmeister Dressur Pony Jugend 2018 NOEPS und Bronzegewinnerin bei den Bundesländer Mannschaftsmeisterschaften Dressur Pony 2018 in Fernitz (Stmk) – hatte erstmals die Gelegenheit an einer Military teilzunehmen, da sie als Ersatz für ein ausgefallenes NÖ-Teammitglied in die Mannschaft nachrückte. Allerdings hatte sie nur ganze drei Tage Zeit sich auf ein zur Verfügung gestelltes Pferd einzustellen und „Springerfahrung“ zu sammeln. So ist es mehr als beachtlich, dass sich das Paar schlussendlich, nach einer fragwürdigen Beurteilung in der Dressuraufgabe und einem fehlerlosen Gelände- und Springparcour, im Mittelfeld platzieren konnte.Leonas Vater: „So viel Schneid die Kleine, unter diesen schweren Bedingungen, ich ziehe meinen Hut! Eine herausragende Leistung beider Mädchen und ein toller Erfolg für Niederösterreich! Jetzt fehlt uns nur noch ein geeigneter Sponsor!“Übrigens: Interessierte können in der Reitschule der Familie Pribil-Sumetsberger in Langenlebarn bei Tulln auf den Meisterpferden Unterricht nehmen oder Reiten lernen. Sylvia - die Mutter der beiden - verfügt über eine Ausbildung zur staatlich geprüften Reitinstruktorin. Näheres unter www.ps-equestrian-team.com · Vizelandesmeister Springen 2018 NÖPS· Vizelandesmeister Dressur Mannschaft 2018 ländl. Reiter (mit der Mama)· NÖ Landesmeister Dressur Jugend 2018 NÖPS· NÖ Landesmeister Dressur allg. Klasse 2018 ländl. Reiter· NÖ Landesmeister Vielseitigkeit Jugend 2018 NOEPS· Bundesmeister Vielseitigkeit Jugend 2018· Landesmeister Dressur Pony Jugend 2018 ländl. Reiter· Vizelandesmeister Dressur Pony Jugend 2018 NOEPS· Bronzemedaille Bundesländer Mannschaftsmeisterschaften Dressur Pony 2018