Erfolgreichste Saison von Schi Tullnerfeld geht zu Ende!

24.04.2017, 11:48 Uhr

Erfolgreichste Saison vom Tullner Skiverein Schi Tullnerfeld geht zu Ende!

Mit einer Rennabsage des XXl RTL in Obertauern wegen Sturm und starken Schneefall ging ein der erfolgreichsten Saisonen von Schi Tullnerfeld zu Ende.61 erste Plätze, 30 zweite Plätze und 14 dritte Plätze erreichten die Kids von Schi Tullnerfeld bei den verschiedenen Skirennen von Ost bis West in dieser Saison.Die meisten Einzelsiege (14) konnteaus Tulln erreichen, vor ihrer jüngeren Schwester( 11 Einzelsiege) undaus Trasdorf Gemeinde Atzenbrugg (11 Einzelsiege).aus Trasdorf erreichte 8 Einzelsiege.

Die Neuzugänge im Skiclubund(POL) erreichten 6 bzw. 5 Einzelsiege.aus Wördern wurde Master Landesmeister im Slalom.konnte mit dem Bögei Girlie Demo Skiteam aus Filzmoos/Salzburg in der Mannschaft Vize- Europameister ( Kinder/Jugend) im Formationsskifahren in Samnaun//Schweiz werden.Den Landesmeistertitel in der Kombination Schüler U15 W ging dankin den Bezirk Tulln.wurde auch Vizelandesmeisterin Nö Schüler U15 im Super G und Dritte im Slalom und vierte im RTL Nö-Landesmeisterschaft.aus Trasdorf /Atzenbrugg konnte den österreichweiten Intersport Pistencup in der Klasse U 8 m für sich entscheiden.Landesmeister NÖ Kinder im Slalom wurdeaus Tulln.Beim Raika und EFM Gebietscup Gebiet Mitte erreichten in ihren Altersklassenerste Plätze,erreichte den 2.Platrz,den dritten Platz undden 5.Platz.Beim Nachwuchs Voralpencup erreichtenden ersten Platz,den Zweiten,undundden dritten Platz in ihren Altersklassen.Bei den Tullner Bezirksschulskimeisterschaften am Annaberg wurden( 5.Schulstufe) undbeide aus Trasdorf/ Gemeinde Atzenbrugg mit Tagesbestzeit Gesamtsieger und Klassensieger.Über die Sommermonate werden sich die Nachwuchsrennläufer von Schi Tullnerfeld sich bei verschiedenen Aktivitäten auf die kommende Saison vorbereiten.Verschiedene Trainingscamp in Österreich Hintertux und Deutschland Skihalle Neuss stehen am Programm, mit verschiedenen Trainingsgruppen z. b derFilzmoos.A 6.Juli präsentiert sich Schi Tullnerfeld in Tulln im Rahmen des" Tulln Aktiv Sommer" der Gemeinde Tulln.