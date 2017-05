02.05.2017, 09:04 Uhr

Tag der offenen Türo beim UTC Königstetten.

KÖNIGSTETTEN (pa). Der UTCK startete mit einem Tag oder offenen Tür „Ganz Österreich spielt Tennis in die 32. Tennissaison. Weiteres wurde auch die Mitgliederversammlung abgehalten. Obmann Franz Müllner freute sich neben den Mitgliedern auch den Bezirksobmann der Sportunion Nö Max Stocker, in Vertretung des Bgm. die GGR für Sport Susanne Chladek und den Präsidenten Rudi Adler sowie die Ehrenobfrau Helga Ader begrüßen zu dürfen.

Gesamt zählt der UTCK derzeit 110 Mitglieder, 2017 starten man mit neuem attraktivem Angebot für die Jugend besonders in Kooperation mit der Volksschule Königstetten, in die Saison. Obmann Franz Müllner: „Es freut mich, daß wir heuer mit www.tenniscool.at einen neuen Partner gefunden haben mit dem wir viele neue Ideen umsetzen werden. Hamed Tanghatari und ‘Fabrizian Pokorny werden sich als Trainer um die Belange unsere Mitglieder kümmern. Markus Auinger und Alexandra Müllner werden sie dabei unterstützen“.An den Kreismeisterschaften werden heuer 5 Mannschaften teilnehmen, wichtige Bestandteile des Clublebens seien auch die Veranstaltungen, wie z.B. die Clubabende wo wir heuer unser Angebot im geförderten Training in 3er Gruppen zu einem Preis von € 50,00 angeboten werden. Ebenso neu: An 13 Sonntagen wird ein gefördertes Training – ebenfalls um € 50,00 – angeboten werden."Durch viel Eigen-Engagement und Mithilfe unsere Mitglieder ( an die 50 Prozent) ist es möglich sehr niedrige Mitgliedsbeiträge beizubehalten", informiert der Obmann.