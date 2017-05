Lina war "on fire"

03.05.2017, 07:06 Uhr

Neustifter Läufer beim Sierndorfer Mailauf auf dem Stockerl.

NEUSTIFT / SIERNDORF (pa). Am 1. Mai 2017 veranstaltete der LC Sierndorf den 10. 1. Mailauf: natürlich wieder mit Neustifter Beteiligung, 31 Läufer und zahlreiche Fans waren mit dabei.Den Anfang bei den Kindern machten Valentina Jamöck, Maja Oberndorfer, Elias Brader und Elias Stumpfer. Sie alle kamen mit einem guten Ergebnis ins Ziel. Valentina und Maja sorgten gleich im ersten Kinderlauf für einen Doppelsieg.Die Geschwister Ellena und Jana Lill gingen beim U8 Bewerb über 500 m gemeinsam mit Franziska Burger an den Start. Ellena Lill erreichte den sensationellen 1. Platz gefolgt von Jana und Franziska, die auf Platz 8 und 10 landeten.

Packender Zweikampf

Starke Leistungen

Top Leistungen boten auch unser U10 Starter, Stefanie Menda, Jasmin Artlieb, Lorenz Burger und Tobias Zeller. Lorenz ging aus einem packenden Zweikampf als Sieger hervor und belegte Platz 3., Stefanie, Jasmin und Tobias mussten sich trotz einer sehr guten Vorstellung mit den Rängen 4, 8 und 9 zufrieden geben.Weiter ging es mit dem Lauf der U12. Hier gingen Theresa Zeller, Marie Artlieb, Pauline Burger und der einzige Junge Felix Neuhold an den Start.4 Tolle Leistungen und 2 Podestplätze haben sich Theresa und Felix erarbeitet.Die einzige Starterin beim 1,7 km-Bewerb war Lea Weidemann. Sie erreichte mit einer Zeit von 7:19 min den 2. Platz.Beim 5 km-Lauf gingen Lina Neuhold, Lea Weidemann, Sarah Doblinger, Marie Strobl, Samuel Jamöck, Jürgen Überaker, Thomas Neuhold und Joao Artlieb an den Start.Lina war an diesem Tag wieder mal "on fire" und ließ alle Damen hinter sich, dementsprechend wurde sie auch Gesamt 1.. Lea und Sarah landeten in der Klasse WU18 auf Platz 4 und 5, gefolgt von Marie Strobl auf Platz 6.Bei den Männern war Samuel der schnellste, mit einer Zeit von 23:06 landete er auf Platz 3. Auch Jürgen, Thomas und Joao lieferten starke Leistungen ab.Bei den Walkern gab es am Ende eine echte Reihe voller Neustiftern, Sage und Schreibe 4 Neustifter kamen hintereinander ins Ziel. Angeführt von Karin Koller auf Platz 3, Sabine Hödl und Barbara Artlieb kamen mit der exakt gleichen Zeit ins Ziel auf Platz 4 und Margarette Bretträger auf Platz 5.Den Schluss machten Alexander Strobl, Josef Bauer, Marion Weidemann, Andreas Doblinger und Franz Koller über die 10km Distanz. Alexander musste leider nach der 3ten Runde mit einer möglichen Muskel-Verletzung das Rennen beenden.