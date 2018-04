Mehr als 20 Kinder beim Tennisclub Königstetten

30.04.2018, 08:08 Uhr

UTCK 33 Jahre 1985-2018; Ganz Österreich spielt Tennis beim UTC Königstetten

KÖNIGSTETTEN (pa). Der UTCK startete mit einem Tag der offenen Tür „Ganz Österreich spielt Tennis“ in die 33. Tennissaison.Auch in dieser Saison werden Schwerpunkte neue Mitglieder und Mitgliederbetreuung an erster Stelle stehen. Weiter stehen wieder erfahrene Trainer zur Verfügung.Obmann Franz Müllner freute sich neben den Mitgliedern auch den Vizepräsidenten der Sportunion NÖ, Franz Dechantsreiter, sowie die langjährige Sponsorparnterin Helga Grasl begrüßen zu dürfen.Obmann Franz Müllner: „Es freut mich, daß wir auch heuer mit www.tenniscool.at einen Partner gefunden haben mit dem wir viele neue Ideen umsetzen werden. Hamed Tanghatari und Fabrizian Pokorny werden sich als Trainer um die Belange unserer Mitglieder kümmern. Markus Auinger und Alexandra Müllner werden sie dabei unterstützen“.