Platz 1 & 2 bei Gedenklauf in Pottenbrunn

23.04.2017, 15:08 Uhr

30. Alfred Vogel Gedenklauf

Bei der 30. Auflage des Pottenbrunner Gedenklauf`s waren Stefanie Menda und Lea Weidemann in den Jugendläufen für den Sport Club Neustift im Felde am Start. Für beide lief es sehr gut.Stefanie konnte ihrehalten und setzte sich von Beginn an in Führung, und konnte sich am Ende mit ca. 30 sec. vorsprung über den Sieg im U10 Lauf freuen. Die 700m Strecke wurden in 2:52min bewältigt.Lea Weidemann konnte auch in Pottenbrunnnehmen, und musste nur einem Mädchen dem vortritt lassen und wurde 2. über die 2050m in einer Zeit von 9:29min