RC Tulln: Schalk bei Rad-Weltmeisterschaft in Varese Zehnter

11.09.2018, 12:09 Uhr

UCI 2018 GRAN FONDO WORLD CHAMPIONSHIPS / Varese, Italia



Top Resultat

TULLN / BEZIRK (pa). Josef Schalk vom RC Tulln hat sich als Österr. Meister 2018 für die Weltmeisterschaft der Masters qualifiziert und ging im 900 Kilometer entfernten italienischen Varese ins WM-Rennen.Die 300 (!) Starter aller Kategorien ab 60 Jahre gingen gemeinsam auf die 103 Kilometer lange Strecke mit 1.600 Höhenmetern und bis zu 11 % Steigung. Schalk stand als Fahrer „70 J.+“ ungünstig in Reihe fünf hinter ungefähr hundert Mann am Start.Der Tullner kämpfte sich im großen Feld bergauf immer wieder vor, verlor aber bergab durch die teils steilen, fast immer gefährlich kurvigen Abfahrten viele Positionen.Im Ziel konnte sich Schalk mit Platz zehn unter den Fahrern aus zwanzig Nationen seiner Altersklasse über ein Top-Ten-Resultat freuen.Nach seinem Gesamtsieg nach den sieben Rennen der Welt-Radsportwoche in Hartberg vor drei Wochen, drei NÖ- und drei österreichischen Meistertiteln ist gegen Ende der Saison 2018 in Italien noch ein internationales Spitzen-Ergebnis für den Tullner Senior dazugekommen.