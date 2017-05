Schachklub hot Meistertitel in Mostviertel-Liga

09.05.2017, 20:33 Uhr

Toller Erfolg für den Raiffeisen Schachklub Sieghartskirchen in der diesjährigen Schach-Mannschaftsmeisterschaftssaison.

SIEGHARTSKIRCHEN (pa). Nach dem Aufstieg in die Mostviertler Liga im Jahr 2015 schafften die Spieler rund um Mannschaftsführer Christian Schmidrathner nun im erst zweiten Spieljahr den Meistertitel in der Mostviertler Liga. Nachdem sich die Sieghartskirchner Mannschaft im letzten Jahr noch mit dem 2. Rang begnügen musste, erreichte sie in dieser Saison bei 9 Spielen insgesamt 7 Siege und 1 Remis und verwies damit erstmals den Seriensieger aus Amstetten auf den 2. Rang.Die meisten Punkte zu diesem historischen Triumph steuerten dabei Tobias Berger mit 7 Punkten aus 9 Spielen, Emanuel Högl mit 6 aus 8, sowie Klaus Neumeier mit 4,5 aus 5 bei.

Hervorragende Nachwuchsarbeit

Dementsprechend stolz verweist Felbermayer auf die hervorragende Nachwuchsarbeit im Verein, die die Basis dieses Erfolgs darstellt. Hier konnten sich Spieler wie Christian, Tobias und Emanuel entwickeln und bilden nun bereits das Rückgrat dieser erfolgreichen Mannschaft.