Schalk siegt in Klausen-Leopoldsdorf

09.05.2017, 20:58 Uhr

Josef Schalk hat in der Vorwoche nach14 Tagen ärztlichem Sportverbot trotz noch nicht optimaler Form das erste Rennen des Wienerwald-Zeitfahr-Cups gewonnen.

Vorsprung in der Klasse

TULLN (pa). Mit dem neuerlichen Sieg an diesem Freitag beim zweiten Bewerb von Klausen-Leopoldsdorf über das Hengstl nach Lengbachl zeigte der Tullner Rih-Fahrer aufsteigende Tendenz und baute seine Gesamtführung in der heuer für ihn neuen Klasse Herren 6 aus. Schalk war auch schneller als die Fahrer der Klasse Herren 5, in der er noch im Vorjahr gestartet war.RC-Rih-Klubkollege Wolfgang Rezek landete über die 15 hügeligen Kilometer bei Herren 5 auf dem dritten Rang.Gleich am nächsten Tag startete Schalk beim Bergrennen in Kindberg, wo er 2016 österreichischer Bergmeister geworden war. Auf den neun bis zu 15 Prozent steilen Kilometern siegte er mit eineinhalb Minuten Vorsprung in der Klasse Masters 6 – das war sein vierter Sieg bei vier Starts in der neuen Rennsaison. Im gemeinsam von Masters 4 bis Masters 6 gestarteten Rennen kam er sogar als Gesamt-Zweiter ins Ziel. Gleichzeitig hat er die M-6-Führung im ÖRV-Masters-Cup übernommen.Leopold Haselmann steuerte in der Steiermark mit solider Leistung noch einen fünften Platz bei Masters 3 bei.