Schönes Spiel mit den Golf-Junioren

01.10.2017, 16:08 Uhr

Bezirksblätter verlosten drei Startplätze für "Play with the Juniors"-Turnier.

ZENTRALRAUM NÖ. Sie kamen, spielten und haben den Tag genossen – im Rahmen des Golfturniers "Play with the Juniors" auf dem European Tour Platz Diamond Country Club (DCC) in Atzenbrugg haben die Bezirksblätter drei Startplätze verlost. Über den Gewinn freuten sich Evelyn Freudenthaler-Schneider aus Sankt Pölten, Josef Steinkellner aus Sankt Andrä-Wördern und Darko Tomasec aus Neulengbach, die gemeinsam mit DCC-Junior Michael Schally auf die Runde gingen. Und dort erwartete sie einiges: Von der Kaffee- und Sekt-Bar über die Halfway, Wok- und Kaiserschmarrn-Station bis hin zum Dart- und Boccia-Spiel.Welche Erfolge der Club – auch durch die Unterstützung der Juniors – vorweisen kann, das betonte Präsident Christian Guzy im Rahmen der Siegerehrung am Abend. Zudem verwies er auch auf die tatkräftige Unterstützung der Jugend bei den Lyoness Open: "Das wäre ohne die DCC Juniors gar nicht mehr umsetzbar".

Bruttowertung:Gerald Wegl, Alfred Schwanzer, Gerhard Helbl und DCC-Junior Sascha Derp.Nettowertung:1. Platz:Elisabeth Schörg, Peter Schörg, Hans Schalk und DCC-Junior Dominic Schneider.2. Platz:Norbert Treiber, Jürgen Treiber, Wolfgang Wagner mit DCC-Junior Laura Fangmeyer.3. PlatzLeopold Kraus, Christoph Ortner, Michael Hennerbichler mit DCC-Junior Laurenz Kubin