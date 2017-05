Schwimmwettkampf in Tulln

03.05.2017, 08:52 Uhr

Die Sport MS Tulln erreichte in der Kategorie D weiblich den 3. Platz, die Kategorie D männlich belegte den 2. Platz. In beiden Kategorien C, weiblich und männlich, konnten die Mannschaften in beiden Bewerben (Staffel- und Rettungsbewerb) und somit in der Gesamtwertung den Sieg erschwimmen.

Zwentendorfer stellen alle in Schatten

Am Mittwoch, den 26. April 2017 gingen 166 Schüler und Schülerinnen aus den Volksschulen des Bezirkes Tulln im Tullner Donausplash unter der Organisation der Sport MS Tulln an den Start. Unter einem tosenden Anfeuerungsjubel der Mitstreiterinnen erschwommen sich die Kinder fantastische Zeiten. Die Bewerbe bestanden aus einem Einzelschwimmen über 25 m im freien Stil. Die 4 besten Schwimmzeiten ergaben die Mannschaftswertung. Im Anschluss an die Einzelbewerbe wurde eine Mixed-Staffel (8 Schüler und Schülerinnen sind eine Staffel geschwommen) ausgetragen. Die VS Zwentendorf konnte in allen Kategorien nach dem Pokal greifen. Die Veranstalter gratulieren zu den hervorragenden Leistungen.Volkschulen:Knaben-Mannschaftswertung:1 VS Zwentendorf: 81,072 VS Königstetten 1: 83,303 VS Zeiselmauer: 93,34Knaben-Einzelwertung:1 VS2 Tulln: Julian Maier: 17,102 VS Zeiselmauer: Marco Berthold: 18,233 VS Königstetten 1: Moritz Rußler: 18,23Mädchen-Mannschaftswertung:1 VS Zwentendorf: 95,842 VS Judenau-Baumgarten 1: 103,493 Egon Schiele VS Tulln 2: 106,81Mädchen-Einzelwertung:1 VS Zwentendorf: Marlene Roth: 22,592 VS Zwentendorf: Lea Bednar: 23,873 VS Zeiselmauer: Julia Steinmetz: 23,92Mixed-Bewerb:1 VS Zwentendorf: 03:05,952 VS2 Tulln: 03:23,273 VS Königstetten: 03:26,16