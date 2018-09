So werden wir "Wödmasta"

09.09.2018, 06:00 Uhr

Die U11-Mannschaft des SV „Blaue Donau“ freute sich vor dem Saisonstart über zehn brandneue Fußbälle.

ZWENTENDORF (bs). Damit Österreich bei der nächsten Fußball-WM nicht zu Hause bleiben muss, haben die BEZIRKSBLÄTTER mit ihren Partnern die "Wödmasta 2026" gesucht. Das Ziel: bestmögliche Trainingsvoraussetzungen schaffen.Im Bezirk ist der Sportverein „Blaue Donau“ Zwentendorf unter Obmann Leopold Marschall als Sieger hervorgegangen. Fünf Nachwuchs- und zwei Damenmannschaften trainieren hier. Rund 90 Kinder und Jugendliche stehen voller Freude drei Mal in der Woche am Platz, verrät der Nachwuchsleiter und Schriftführer Michael Grubmüller.TeamgeistFußball ist Breiten- und Profisport. Dabei geht es nicht nur um Bewegung, sondern um einen Mannschaftssport. "Teamgeist und Zusammenhalt kann man hier schon in frühen Jahren lernen", sagt LA Bernhard Heinreichsberger, der sich für die Jugend im Bezirk einsetzt und hofft, dass sich daraus ein paar Spitzensportler entwickeln.

Die U11-Mannschaft trainiert zweimal wöchentlich mit den Trainern Dominik Török und Florian Eisenschenk. Dank der zehn brandneuen Fußbälle sind die fleißigen Nachwuchs-Kicker nun bestens ausgerüstet. Die Weltmeisterschaft 2026 kann kommen!