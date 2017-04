TAEKWONDO – 7 Medaillen bei OÖ-LM

28.04.2017, 11:42 Uhr

Mit dabei waren diesmal nur die höher graduierten Formenläufer: Oliver Danek, Filip Stöberl, Savo Kovacevic, Margit Angela Danek und Herbert Tschellnig als Sportler, sowie Dietmar Brandl und DominikSchindl als Referees. Die dreistündige Fahrt begann bereits um 5 Uhr früh, doch unsere Sportler waren trotz des frühen Klingelns der Wecker gut aufgelegt und bestens vorbereitet.Die Konkurrenz war nicht so zahlreich wie in den Vorjahren, dafür aber in hoher Qualität vorhanden. Die Tullner mussten daher wieder alles an Können in die Waagschale werfen das zur Verfügung stand. Leicht hinderlich war dabei die Wettkampfmatte welche noch sehr neu und daher rutschig war. Doch nach einigen Probeläufen zum Aufwärmen waren alle so gut es ging dafür gerüstet.,

Die meisten Medaillen konnte einmal mehr Savo auf seinem Konto verbuchen. Er holt sich gleich drei mal die Goldene. Im Einzelbewerb der Junioren männlich LK 1 startete er mit den Formen Taebaek (Heiliger Berg) und Yuk-Jang (Wasser) und konnte hier seine Kontrahenten klar mit über fünf Zehntel Punkteunterschied auf die hinteren Plätze verweisen.Im Paarlauf ging es wieder gemeinsam mit Bundeskader Kollegin Sigrid Walch (TKD-Tragwein OÖ) an den Start. Die beiden nutzten die OÖ-LM somit auch gleich um sich auf die in bälde stattfindende Europameisterschaft vorzubereiten. Dort starten sie ebenfalls als Paar Junioren für das Österreichische Nationalteam. Gezogen wurden die Formen YUK-Jang (Wasser) und KUMGANG (Diamant – zu hart um gebrochen zu werden). Besonders letztere Form ist für Paare und Teams sehr anspruchsvoll. Grund sind die vielen Wechsel zwischen schnellen Angriffen und darauffolgenden kontemplativen Blockbewegungen. Dies erfordert eine besondere Harmonie im Tempo des Vortrages, um die geforderte Synchronität der Läufer zu zeigen.Savo und Sigrid schafften es wieder sich hervorragend aufeinander einzustellen und lieferten eine TOP Leistung ab, die mit der Goldmedaille belohnt wurde.Mit besonders viel Freude startete Savo Kovacevic dann in seinen dritten und letzten Bewerb des Tages. Gemeinsam mit seinen „Bros“ Andreas Brück (TKD-Freistadt) und Tobias Treu (TKD-Tragwein) mit denen er 2015 EM-Bronze im Team holte, konnte er nach längerer Pause nun endlich wieder als Team in der Klasse Herrn bis 30 Jahre starten. „Was die drei jungen Männer da auf der Matte abliefern ist einfach Weltklasse! Da sitzt jeder Schritt, jede Stellung. Egal ob Hand- oder Fußtechnik – die Endverspannung kommt genau auf dem Punkt. Würde man da ein Bruchtestbrett hinhalten ginge es ohne Probleme entzwei!“; freute sich Tangun Tulln Coach Margit Angela Danek über die Leistung.Dabei meisterte Margit Angela Danek nicht nur die Aufgaben des Coaches in gewohnt professioneller weise, sondern sie sorgte auch gleich selbst für Medaillen. In der Klasse Poomsae Einzel weiblich -50 Jahre holte sie Bronze hinter Landeskaderkollegin Karin Träxler und Bundeskader Sportlerin Erika Zimmermann. Und gemeinsam mit Vereinskollegen Herbert Tschellnig ging es im Bewerb Paar Senioren über 30 Jahre dann nochmal auf´s Treppchen, ebenfalls um eine Bronze Medaille abzuholen.Herbert Tschellnig war an diesem Tag dann noch verantwortlich für die 4. Goldene, die das Team vom Tangun Tulln mit nach Hause nehmen durfte. Mit den Formen Sipjin (10-Dezimalsystem) und Pal-Jang (Ebene aus der alles Wächst) überzeugte er in der Klasse Herrn bis 60 Jahre.Bei den Youngsters Filip Stöberl und Oliver Danek lief es nicht so gut. Während Oliver in seiner Klasse der Kadetten männlich LK 2 den undankbaren 4. Platz erreichte, musste sich Filip Stöberl durch einen schweren Fehler in der Form KORYO (Korea – der gelehrte) von den obersten beiden Stockerlplätzen verabschieden. Durch einen guten Lauf bei der zweiten Form OH-Jang (Wind) rettete er sich noch auf den dritten Platz und konnte Bronze mit nach Hause nehmen.

ERFOLGE:KOVACEVIC SavoGOLD – Poomsae Einzel Junioren männlich LK 1GOLD – Poomsae Paar Junioren LK 1GOLD – Poomsae Team männlich bis 30 Jahre LK 1TSCHELLNIG HerbertGOLD – Poomsae Einzel Senioren bis 60 Jahre LK 1BRONZE – Poomsae Paar Sen. über 30 Jahre LK 1DANEK Margit AngelaBRONZE - Poomsae Einzel weiblich bis 50 Jahre LK 1BRONZE – Poomsae Paar Sen. über 30 Jahre LK 1STÖBERL FilipBRONZE – Poomsae Einzel Kadetten männlich LK 1DANEK Oliver4. Pltz – Poomsae Einzel Kadetten männlich LK 2