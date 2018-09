Autohaus Birngruber lud zur Schifffahrt ein

16.09.2018, 13:45 Uhr

Ehrungen - Das Autohaus Birngruber lud langjährige Mitarbeiter in die Wachau ein

TULLN / KREMS (pa). All jene Mitarbeiter, die seit 15, 20, 25, 30, 35, 40 oder sogar 45 Jahre dem Autohaus Birngruber Krems, Langenlois und Tulln die Treue halten oder dieses Jahr ihre Pension antreten, verbrachten einen vergnüglichen Abend auf der "ms austria princess" bei einer Reise durch die Wachau."Leinen los" hieß es in Weißenkirchen. Am Weg nach Krems erhielten die Mitarbeiter eine Ehrenurkunde als Zeichen des Dankes von Autohaus Geschäftsführer Mag. Paul Birngruber. Ebenfalls mit dabei und unter den Gratulanten: Vertreter der WKO Krems Stefan Seif sowie seitens der Arbeiterkammer NÖ Doris Schartner.