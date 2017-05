Clara Schermann aus Tulln holt Gold

04.05.2017, 14:42 Uhr

Staatsmeisterschaft der Lehrlinge in Tourismusberufen:

TULLN / WIEN (pa). Gerhard Mitrovits, neuer General Manager des Plais Hansen Kempinski, ist sehr stolz, schon in seiner ersten Woche einem seiner Lehrlinge zum erfolgreichen „Staatsmeister-Gold" gratulieren zu dürfen: Clara Schermann wurde bei der Staatsmeisterschaft der Lehrlinge in Tourismusberufen Ende April in der Kategorie „Hotel- und Gastgewerbeassistentin“ mit Gold ausgezeichnet. Die 20-jährige Tullnerin ist im 3. Lehrjahr im 5* Superior Hotel Palais Hansen Kempinski in Wien tätig.