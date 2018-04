Fix: BURGER KING® öffnet in Langenrohr

27.04.2018, 10:16 Uhr

Fastfood-Restaurant kommt ins Tullnerfeld; Baubeginn ist im Sommer beim Leiner-Kreisverkehr an der B 19 direkt bei der Jet Tankstelle und dem Hotel Tullnerfeld.

LANGENROHR / BEZIRK (pa). Nach Vertragsunterzeichnung und bau- und gewerbebe- hördlichen Genehmigungen steht dem Baubeginn des neuen Burger King Drive-in Restaurants nichts mehr im Weg. Im Sommer 2018 soll es losgehen und nach rund vier Monaten Bauzeit noch in diesem Jahr eröffnet werden. Das neue Restaurant bietet seinen Gästen neben neuem Design rund 62 Sitzplätze innen einen Gastgarten mit 56Sitzplätzen sowie gratis WLAN-Zugang. Weiters werden 40 Parkplätze, 7 Fahrradabstellplätze und 2 Stellplätze mit Elektroladepunkten vorhanden sein. Für die eiligen Kunden steht ein Drive-in Autoschalter zur Verfügung. Den Gästen im Restaurant wird zusätzlich auch die Möglichkeit geboten über die neuen Bestell-Terminals ihre Burger ganz individuell zusammenzustellen - getreu dem Burger King-Motto „Have it your way“.

Das Restaurant hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Mo bis Do: 10-23 Uhr, Fr und Sa 9 – 24 Uhr, So und Feiertag 11 - 23 Uhr.Ob für den kleinen oder großen Hunger – bei Burger King kommt niemand zu kurz. Vom klassischen WHOPPER® über Pommes und viele weitere KING Snacks bis hin zu Kaffee- und Shakevariationen und anderen süßen Verlockungen, ist garantiertfür jeden Geschmack etwas dabei!Österreichweit ist BURGER KING® an 47 Standorten mit mehr als 1.600 Mitarbeitern vertreten. In Langenrohr schafft die Quick Service Restaurants GmbH-Gruppe mit ihrem 9. Restaurant 20 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze. Einige Stellen sind noch frei. Nähere Infos zu den Stellenangeboten finden Sie auf www.burgerking.at