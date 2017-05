Fussl Modestraße öffnet in Rosenarcade

11.05.2017, 11:19 Uhr

Fussl Modestraße eröffnet Anfang September einen neuen Shop auf 409 Quadratmetern im Erdgeschoß der Rosenarcade Tulln. „Ich freue mich sehr, dass Fussl Modestraße unser Angebot im Center ab September an einem neuen Standort wieder bereichern wird. Die aktuellen Kollektionen des Mode-Experten passen perfekt in das Gesamtkonzept der Rosenarcade. Mit diesem neuen Mieter und der Übersiedlung von dm drogerie markt und Thalia innerhalb des Centers ist der erste wichtige Schritt in die strategische und langfristige Optimierung des Branchenmix in der Rosenarcade Tulln erfolgreich abgeschlossen“, so Katharina Gfrerer, Center Managerin der Rosenarcade Tulln. Das österreichische Modeunternehmen Fussl aus Ort im Innkreis betreibt über 155 Filialen mit knapp 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich und Bayern. Fussl Modestraße bietet qualitativ hochwertige und moderne Modekollektionen für Damen, Herren und Jugendliche sowie eine eigene Kinder-Linie. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eigene Abteilungen für inspirierende Festtagsmode.Auch bei dm drogerie markt ist alles in Bewegung. Nach einem Umzug innerhalb des Centers vergrößert dm drogerie markt das Angebot in der Rosenarcade Tulln. Die neue Fläche mit 695 Quadratmetern im 1. Obergeschoß ermöglicht ein noch angenehmeres Einkaufs- und Verwöhnerlebnis als bisher. So bietet dm drogerie markt ab Ende Mai ein noch vielfältigeres Produkt- und Dienstleistungsangebot – unter anderem wird das Beauty- und Strumpfsortiment vergrößert und das dm kosmetikstudio deutlich erweitert. Die großzügige und moderne Gestaltung der neuen dm Filiale in der Rosenarcade Tulln macht damit einmal mehr Lust auf ausgiebiges Shoppen und Entdecken von Produktneuheiten. dm Filialleiterin Cornelia Hochfelsner: „Ich bin sehr stolz auf mein Team! Wir haben wirklich ganze Arbeit geleistet, um die neue Filiale unseren Kunden tiptop zu präsentieren. Da wir auch viele Spezialsortimente führen, können wir nun jeden Kundenwunsch erfüllen – ob Bio- Lebensmittel, die neuesten Make-up-Produkte und vieles mehr.“ Die freundliche und kompetente Beratung durch die dm Drogistinnen ist natürlich inklusive. Auch dm Studioleiterin Stefanie Hochreiter und ihr Team freuen sich auf die Eröffnung: „Unser neues friseur- und kosmetikstudio ist eine richtige Wohlfühl-Oase! Hier kann man vom Alltag gut abschalten. Wir bieten ein sehr großes Spektrum an Behandlungen – da ist für jeden etwas dabei.“Auch Thalia im 1. Obergeschoß gibt sich einen neuen Look: Das Sortiment wurde noch besser an die Kundenbedürfnisse angepasst und der Shop erhielt ein neues Design. „Mit der Neueröffnung der Thalia Buchhandlung in Tulln ist es gelungen, ein neues und noch schöneres Lesezimmer in der Rosenarcade zu schaffen, in dem mehr als 20.000 Bücher und Medien angeboten werden. Für die kompetente Kundenberatung setzt Thalia.at weiterhin auf das besondere Wissen seiner Buchhändler. Die neue Buchhandlung zeichnet sich durch eine aufgewertete Kinder- und Familienwelt und eine erneuerte digitale Welt rund um den Tolino aus. Somit wird www.thalia.at noch enger mit der Buchhandlung in Tulln kombiniert“, so Thomas Zehetner, Geschäftsführer von Thalia.Nach einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2016 ist die Rosenarcade auch weiterhin auf Erfolgskurs: Im ersten Quartal 2017 besuchten rund 760.000 Besucherinnen und Besucher das Einkaufszentrum und sorgten für ein Umsatzplus von knapp 15 Prozent. „Mit diesen Ergebnissen sind wir sehr zufrieden und sie belegen die Attraktivität unserer insgesamt rund 16.000 Quadratmeter Verkaufsfläche mitten in der Tullner Innenstadt für regionale und internationale Einzelhandelsmarken. Wir werden auch in Zukunft weiter an der Optimierung unseres Branchen- und Shopmix in der Rosenarcade arbeiten und für die eine oder andere Überraschung sorgen“, so Katharina Gfrerer.