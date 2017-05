kabelplus gratuliert 50.000 kabelCOMPLETE Kunden

03.05.2017, 14:06 Uhr

Alexander Molacek aus Tulln ist der 50.000 complete-Kunde der kabelplus und darf sich dadurch über ein halbes Jahr gratis surfen, fernsehen und telefonieren freuen.

TULLN (pa). „Das Produkt kabelCoMPLETE ist ideal für Familien, die mit bis zu 250 Mbit/s surfen wollen und das ausfallsicher ohne Datenbeschränkung“ sagt Wolfgang Schäffer, Geschäftsführer von kabelplus. „Zur Zeit haben wir gerade einen Ausbauschwerpunkt in Tulln, wo rund 7000 Haushalte von uns versorgt werden können. Unser Team im neu eröffneten EVN Service-Center in Tulln steht für alle Fragen und Anregungen jederzeit gerne zur Verfügung.“kabelplus ist ein 100 % Konzernunternehmen der EVN AG und zählt als Multimediaanbieter in Niederösterreich und Burgenland zu den größten Kabelnetzbetreibern in Österreich. Das leistungsstarke Netz der kabelplus bietet durch den Einsatz modernster Glasfasertechnologie Highspeed-Internet und Kabelfernsehen in digitaler, sowie HD-Qualität. kabelplus ist österreichischer Testsieger beim weltweiten netflix Speedindex.