Lagerhaus Absdorf-Ziersdorf zieht positive Bilanz

13.05.2017, 06:05 Uhr

Investitionen von 1,7 Mio. EUR legen den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft

ABSDORF / ZIERSDORF (pa). Die Lagerhaus-Genossenschaft Absdorf-Ziersdorf hielt am 9. Mai 2017 ihre jährliche Generalversammlung ab. Vor rund 70 Gästen, darunter zahlreiche Ehrengäste, Funktionäre, Mitglieder und Mitarbeiter, wurde die Geschäftsentwicklung des Jahres 2016 beleuchtet. Trotz widriger Rahmenbedingungen zeigte die Lagerhaus-Genossenschaft eine positive und dynamische Entwicklung, die auch im laufenden Geschäftsjahr fortgeführt werden soll.

Respektable Geschäftsentwicklung

Der Obmann des Lagerhauses Absdorf-Ziersdorf, Leopold Dopplinger, zog bei der Generalversammlung im Pfarrkultursaal in Absdorf Bilanz über das Geschäftsjahr 2016. Trotz widriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zeigte die Lagerhaus-Genossenschaft im Vorjahr eine respektable Geschäftsentwicklung. Der Gesamtumsatz erreichte 66,2 Mio. EUR. Das entspricht dem Niveau des Vorjahres mit einem geringfügigen Rückgang von drei Prozent. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 1,4 Mio. EUR. Weiters investierte die Genossenschaft rund 1,7 Mio. EUR in die Erneuerung und den Erhalt der betrieblichen Infrastruktur.„Mit einer Umsatzrendite von 2,1 Prozent vor Steuern und einer Eigenkapitalquote von 56 Prozent ist das Lagerhaus Absdorf-Ziersdorf im Spitzenfeld der niederösterreichischen Lagerhausgenossenschaften. Darauf sind wir stolz und wir werden auch im laufenden Jahr die dynamische Entwicklung der Genossenschaft vorantreiben. Dazu zählt die Umsetzung zahlreicher bereits initiierter Projekte“, so Lagerhaus-Geschäftsführer Günter Zaiser im Zuge seines Berichts zur Geschäftsentwicklung.