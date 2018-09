Mobile Werkstatt Tulln

16.09.2018, 13:40 Uhr

Um umfassend über Möglichkeiten im handwerklichen und technischen Bereich zu informieren, hatten Frauen und Mädchen von 11. – 14. September 2018 die Gelegenheit, die mobile Schnupperwerkstatt des FiT- Zentrums zu besuchen und in verschiedenen Stationen Werkstücke zu fertigen.Zur Eröffnung des FiT-Containers am 11.09. um 09:00 Uhr, im Rahmen eines Pressefrühstücks, wurden VertreterInnen der regionalen Geschäftsstelle des AMS Tulln, der Wirtschaft und der Arbeiterkammer geladen. Gemeinsam mit Andrea Sulzer, stv. Leitung des AMS Tulln eröffnete Barbara Libal, Projektleitung FiT Tulln und Krems, den Container. Astrid Schauerhuber, Geschätsführerin der Transporte Schauerhuber, nutzte die Möglichkeit den anwesenden interessierten Frauen die Berufe der LKW Fahrerin als auch der Entsorgungs- und Recyclingfachfrau vorzustellen und schmackhaft zu machen. In beiden Branchen besteht ein Fachkräftemangel und somit eine gute Möglichkeit, eine Ausbildung in einem zukunftsträchtigen Bereich zu absolvieren.Auch eine ehemalige Teilnehmerin des FiT Programmes, Renate Cotman, war anwesend und stand interessierten Frauen für Fragen zur Ausbildung als Busfahrerin zu Verfügung. Sie hat selbst die Ausbildung absolviert und ist seit einigen Monaten als Busfahrerin bei ÖBB-Postbus GmbH tätig.