Privatbrauerei "Spechtbier" eröffnet

19.07.2017, 09:19 Uhr

Als besondere Highlight gab es eine Rundfahrt mit der Bierkutsche, einen Eröffnungsrabatt im Biershop und Live Musik von den Mühlbach Buam. Alle Besucher genossen die Eröffnung der ersten Privatbrauerei in der Marktgemeinde Sieghartskirchen und stießen mit selbstgebrauten Wiener Lager, Märzen, Pale Ale und Irish Stout an.Der Spechtbier-Biershop hat ab sofort von Montag bis Mittwoch von 17:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Gerne beliefert Spechtbier auch Ihr Fest.

Liebe zum Detail

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Alexander Chloupek die erste Privatbrauerei in unserer Gemeinde eröffnen durften! Man sieht bei seinem Biershop, seiner Homepage und auch bei den Bieretiketten seine Liebe zum Detail. Spechtbier kann locker mit den „großen“ mithalten. Ich wünsche Alexander Chloupek von Herzen viel Erfolg mit Spechtbier“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger.Hier geht's zum Artikel: "Na Prost, der braut sich was" , vom 12. Juli 2017.