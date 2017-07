Regenwasserkanal für Neuaigen und Trübensee

21.07.2017, 08:54 Uhr

Regenwasser konnte entlang der Landesstraße durch Trübensee und Neuaigen bisher einfach über die Böschung in die Au versickern, auch das über die Dachrinnen gesammelte Wasser von den gegenüberliegenden Häusern wurde unter der Straße zur Au geleitet. Nach Bebauung beider Straßenseiten ist das nicht mehr möglich.

Großprojekt gestartet

Beidseitige Bebauung

Regenwasserkanal bis 2018

Am 11. Juli wurde daher der Spatenstich für das Großprojekt: Um rd. 1,3 Mio. Euro werden 1.180 Meter Hauptkanal und 280 Meter Haus- und Regenwasseranschlüsse verlegt, 25 Kanalschächte errichtet sowie anschließend 2.000 m2 Fahrbahnbelag erneuert. Die dadurch entstehenden Verkehrsbehinderungen werden möglichst gering gehalten. Die Fertigstellung ist bis April 2018 geplant.Früher häufig von Hochwasser betroffen, sind die au-seitigen Baugrundstücke dank flächendeckendem Donauhochwasserschutz heute überschwemmungssicher – das letzte Mal stand hier beim Jahrhunderhochwasser 2002 das Wasser. Die Grundstücke sind nun fast vollständig von dem Eigentümer verkauft, in nächster Zeit werden zahlreiche Häuser gebaut werden. Somit kann die Regen- Entwässerung der Straße und der gegenüberliegenden Häuser nicht mehr hierhin erfolgen.Mittels Verrohrungen unter bzw. entlang der Straße wird in Zukunft das Regenwasser der nordseitig gelegenen Häuser sowie der Landessstraße selbst bis ans Ortsende geleitet und fließt erst dort in die Au. Mit dem Regenwasserkanal werden auch PKW-Abstellplätze entlang der Straße errichtet.