Rosenarcade erhält Nachhaltigkeitszertifikat

11.10.2017, 11:08 Uhr

Zweimal „sehr gut“ für die Rosenarcade Tulln

Engagement ohne Ablaufdatum

„Wir haben uns als eines der ersten Einkaufscenter in Niederösterreich dazu verpflichtet, einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen in der Region sicherzustellen und orientieren uns dabei am international führenden Standard BREEAM. Es ist sehr erfreulich, dass sich unser Engagement für Nachhaltigkeit durch die erhöhte Energieeffizienz auch monetär bezahlt macht und wir bei der Re-Zertifizierung wieder so gute Ergebnisse erreichen konnten“, so Katharina Gfrerer, Center Managerin der Rosenarcade Tulln.Die Auszeichnung mit dem weltweit führenden Nachhaltigkeits-Standard BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) umfasst die Prüfung sämtlicher Merkmale sowie der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfaktoren eines Gebäudes. Die Zertifizierung der Rosenarcade Tulln basiert auf einer umfassenden Bestandsanalyse, bei der die Qualität des Gebäudes ermittelt und eine Bewertung des Centerbetriebs vorgenommen wird. Management und Prozesse werden dabei ebenso beurteilt wie der Energieverbrauch und der Einsatz von Ressourcen. Sowohl im Bereich Gebäude als auch beim Betrieb wurde die Rosenarcade Tulln bei ihrer Re-Zertifizierung mit der Note „sehr gut“ beurteilt und erreicht einen Exzellenzgrad von 4 Sternen – besonders gute Werte werden beim Energie- und Wasserverbrauch, aber auch bei Gesundheit und Wohlbefinden erreicht.Die Re-Zertifizierungen finden alle zwei Jahre statt, um die Qualität bereits zertifizierter Gebäude zu erhalten, aber auch, um zur Umsetzung weiterer Umwelt- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu motivieren. „Die Rosenarcade Tulln setzt auf einen Betrieb mit CO2-freiem Strom, auf Zeitschaltuhren, die sich nach den Öffnungszeiten richten, auf wassersparende bzw. wasserlose Sanitäranlagen sowie auf Systeme zur Wärmerückgewinnung. Darüber hinaus haben wir teilweise auf LED-Beleuchtung umgestellt und wollen durch die Umsetzung zahlreicher weiterer Umweltschutzmaßnahmen auch in Zukunft eine Vorreiterrolle in Niederösterreich einnehmen“, so Katharina Gfrerer.