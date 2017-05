"Textilianer" weiß, worauf es ankommt

03.05.2017, 00:00 Uhr

Stefan Salem über die Pfadfinder, Unterwäsche und ein unvergessliches Wochenende in Salzburg mit Folgen.

TULLN. Im "feinen Zwirn" erscheint Stefan Salem zum Business Brunch mit den Bezirksblättern. Der Textilhändler mit eigener Strickwarenproduktion setzt auf modische Unterwäsche, Vereins- und Berufskleidung, aber auch in Sachen Werbeartikel und Outdoor-Textilien weiß er, worauf es ankommt. Kein Wunder, schließlich ist der Pfadfinder, der bereits als Wölfling begonnen hat, oft in der Natur und verbringt dort nicht nur die Tage.

Werbung machen Sie aber keine?

Schick in Strick?

Die Pfadfinderei ist bei Ihnen sehr präsent ...

Und der wird die Firma übernehmen?

Sie waren bereits mit 5,5 Jahren bei den Wöflingen, profitieren Sie noch heute davon?

Freizeit – kennen Sie dieses Wort überhaupt?

Wordrap mit Stefan Salem

Zum Frühstück gibt's für mich ...

In der Früh steh ich auf um ...

Online bin ich ...

Das Handy abdrehen kann ich nur ...

Den schönsten Urlaub verbrachte ich ...

Was ich meiner Gattin schon immer sagen wollte ...

Gast und Wirtschaft

Business Brunch:

www.meinbezirk.at/tulln-an-der-donau

Nein, denn Kunden – aber auch Vereine –, die mit unserer Ware zufrieden sind, empfehlen uns weiter. Und das ist gut, wir wachsen stetig.Ja, aber natürlich nicht nur darin. Mit Shirts & More bauen wir derzeit ein zweites Standbein auf. Da haben wir super Qualität. Nämlich Fairtraide und ökologisch erzeugt.Ja. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Ich war beim Leiterwochenende in Salzburg ... heute sind wir verheiratet und haben einen Sohn. Den Florian.(Lacht). Der schnuppert wirklich schon rein, aber ich versuch ihm, etwas anderes beizubringen.Ja, auf jeden Fall. Das hat mich schon geprägt. Als Textilianer bin ich natürlich im Vereinswesen tätig, Herausforderungen muss man hier und dort annehmen und auch das Organisationstalent habe ich bei den Pfadis erlernt.Ja, natürlich. Ich spiele Handball bei einem Wiener Verein und hab bei den letzten drei Matches die meisten Tore erzielt, wobei ich sagen muss, dass das eine reine Hobby-Partie ist.hauptsächlich Süßes. Aber auch Müsli, denn das ist ein Pflichtbestandteil für meinen Sohn Florian.viel zu spät, aber dann bring ich den Sohn bis spätestens8 Uhr in den Kindergarten.24 Stunden am Tag zwar nicht. Aber doch relativ viel. Eigentlich viel zu viel. Aber das ist auch das Laster des Smartphones, dass man schnell mal die Mails checkt und dann im Netz hängen bleibt.weil ich weiß, dass ich in der Firma einen guten Background habe.auf der verspäteten Hochzeitsreise mit meiner Gattin in Thailand. Aber auch die Pfadfinderlager waren immer eine Bereicherung.dass ich sie liebe und dass ich mit ihr absolut glücklich bin.Das Frühstück wurde eingenommen bei:Café Bäckerei GallerStaasdorfer Straße 183430 TullnTel.: 0664 279 54 52Bei so viel Auswahl fällt die Entscheidung nicht ganz leicht: Denn die Frühstückskarte umfasst 2,5 Seiten und reicht vom Ruck Zuck Mix (Heißgetränk, Semmel belegt mit einmal Schinken und einmal Käse) über das Fit Plus (Heißgetränk, Eierspeis aus 3 Eiern, Rohkost und Korngebäck) bis hin zum Frühstück für zwei Personen (2 Heißgetränke, 1 Flasche 0,25l Apfelbrombeersaft, 2 Portionen Butter, 2 verschiedene Aufstriche, Schinken, Salami, Käste, 2 Joghurt, 2 weihe Eier, Obstsalat, Rohkost, 2 Semmel und 2 Kornspitz).Die besondere Art der Berichterstattung:Ab sofort laden die BEZIRKSBLÄTTER TULLN wieder regelmäßig Wirtschaftstreibende, Chefs von Großunternehmen ebenso wie Selbstständige oder Mittelständler, zum Frühstück ein. In gemütlichem Rahmen reden wir über Berufliches und Privates. Alle Interviews finden Sie auf