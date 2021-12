Dutzende Kinder stehen in dieser Saison in Kirchschlag das erste Mal auf Skiern. Corona ändert daran nichts.

KIRCHSCHLAG. In der "Schischule Kinderleicht" am Kaiserlift herrschte bereits vor Weihnachten Hochbetrieb. Auf dem Sammelplatz dürfen aufgrund der Corona-Abstandsregeln maximal 50 Leute sein. Skischulleiter Jürgen Schasching übt mit den Kids schon ab einem Alter von drei bis vier Jahren. "Ab drei Jahren macht es einen Sinn."

Vom Pflug bis zum Carven

Der Kurs beginnt für die "Pistenflöhe" mit dem Gewöhnen ans Gerät. Im Anschluss folgen das Pflug- und Schussfahren im flachen Gelände. "Dann lernen sie die ersten Bogen mit dem Pflug zu drehen", erklärt Schasching. Spielerisch werden die nächsten Schritte gemacht. "Unbewusstes Hinführen zur Bewegung", heißt es derzeit in der Fachsprache, so der Skischulleiter. Allmählich lernen die Kinder das Carven. Der Vorteil des Kaiserlifts ist, dass dieser Schlepplift bereits von den Kleinstkindern benützt werden kann.

Fünf Halbtage

Nach den fünf Halbtagen, an denen die Kurse entweder von 10 bis 12 oder von 13 bis 15 Uhr stattfinden, können die meisten Kinder zumindest eine "blaue Piste" bewältigen. Zwei Skilehrer sind meist bei den Anfängern. Es gibt drei bis fünf Fortgeschrittenengruppen. Die höchste Gruppe in der "Schischule Kinderleicht" ist die Renngruppe. "Es gibt Supertalente, die von der Anfängergruppe in die Renngruppe aufsteigen", so Schasching. Die Renngruppe fährt nicht nur am Kaiserlift, sondern auch im steileren Gelände bei den Pilsl-Liften.

Seit dieser Saison sind neue Pächter am Kaiserlift beziehungsweise in der neu eingerichteten Skihütte (wir berichteten). Der Lift und das "Springinkerl am Kaisergletscher" werden vom Gastro-Paar Jörg und Michaela Wetzenstein aus Wartberg betrieben.