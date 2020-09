WALDING. Baghira, so heißt die kleine Tauernschecken-Ziege, die ab sofort das Bimbi-Land im Tiergarten Walding bewohnt. Die Ziege wurde mit einer Flasche aufgezogen, nachdem ihre Mutter gestorben war. Sie ist sehr zutraulich und freundlich und fühlt sich bei Menschen wohler als in einer Ziegenherde. Im Tiergarten Walding lebt sie zusammen mit „Hänsel und Gretel“, zwei Schafen, die ebenfalls mit der Flasche aufgezogen wurden. Die drei bewohnen nun den neuen Stall mit schöner Weide auf dem Gelände des Bimbi-Landes. Kürzlich durfte Baghira die Besucherkinder kennenlernen und an der Leine ein wenig „Rasenmähen“. Die Kinder waren begeistert und hätten die kleine Ziege am liebsten mit nach Hause genommen.