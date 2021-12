Bereits im Frühjahr 2021 hat die selbständige Grafikerin, die von Peuerbach nach Haibach gezogen ist, ihre schon lange im Kopf herumschwirrenden Gedanken in einen Roman mit dem Titel „Meet Me After Midnight“ niedergeschrieben.

HAIBACH. Ursprünglich war nur ein Band geplant. Beim Schreiben des ersten Buches wurde ihr aber schnell klar, dass diese Geschichte nicht in einem Buch Platz finden würde. Nun veröffentlichte sie den zweiten Band „Meet Me After Heaven“. Ein kurzer Blick in den Inhalt verspricht wieder Spannendes, denn während Leah Hayle gegen ihren Willen festgehalten wird, erlebt sie Dinge, die keinem Menschen jemals widerfahren sollten. Als es ihr unter den wildesten Umständen gelingt, sich aus den Fängen ihres Entführers zu befreien, will sie einfach nur vergessen. Dafür müssen einige Glaubenssätze neu geschrieben werden - mit ungeahnten Folgen. Ihr Licht in der Dunkelheit: Jonah, der mit etwas Hilfe von der Familie einen neuen Deal mit Clan-Anführer Calvin aushandelt. Jonah versucht, Richard davon zu überzeugen, Leah die Wahrheit über ihre Herkunft zu verraten, während er im Kampf gegen die Edens nicht nur einmal alles für seine große Liebe riskiert.

Auch ein dritter Band wird erscheinen

„Die Veröffentlichung des letzten Bandes der Trilogie ist bereits geplant. Anfang nächsten Jahres soll der finale Teil der Buchreihe unter dem Namen „Meet Me After Dark“ erscheinen“, so die Schriftstellerin. Kamleitner hat schon im Kindergartenalter angefangen, Bücher zu lesen und sie hat sich immer gefreut, wenn’s wieder einmal zum „Aufsätze-Schreiben“ war. Beachten sollte man, dass die „Meet Me After“ Bücher in chronologischer Reihenfolge gelesen werden sollten, da es sich um eine fortlaufende Geschichte handelt. Bestellbar sind diese bereits erschienenen ersten Romane sowohl als kartonierte Exemplare, als auch als E-Books online und zwar überall dort, wo es Bücher gibt. Für Kindle-Unlimited Kunden sind die E-Books im Abo inkludiert.