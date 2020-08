Da die Menschen das Feiern lieben, ist ihr Veranstaltungskalender normalerweise prall gefüllt – leider nicht in diesem Jahr. Doch online ist derzeit vieles möglich und so geht der virtuelle Weinherbst in Engerwitzdorf am Abend des 12. September über die Bühne.

Was ist zu tun um mit dabei zu sein? Posten sie ein Foto oder Selfie zum Thema Weinherbst auf www.facebook.com/oevpengerwitzdorf oder senden sie ein Foto per Mail an weinherbst2020@gmail.com. Das Team der ÖVP Engerwitzdorf hat tolle Preise organisiert. Wir danken allen Sponsoren für die Unterstützung. Wellnessgutscheine im Guglwald, Falkensteiner und Hotel Bründl, Badespaß im Aquapulco, Weinpakete von Lenz Moser, Gutscheine der heimischen Gastronomie und Schmankerl Genussboxen der Engerwitzdorfer Bäuerinnen. Der Weinherbst in Engerwitzdorf hat schon Tradition. Dieses Jahr von zu Hause, jeder kann mitmachen und tolle Preise aus der Region gewinnen.