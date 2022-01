KIRCHSCHLAG. Gemeinsame Sache machten die Feuerwehren Kronabittedt und Kirchschlag sowie das Rote Kreuz Kirchschlag bei der „Friedenslichtaktion“ im Jahr 2021. Mädchen und Burschen der Feuerwehr-Jugendgruppen brachten das Symbol für den Weihnachtsfrieden am 24. Dezember zu den Menschen nach Hause. Bei der Rotkreuz-Dienststelle konnte es persönlich abgeholt werden. Die Spenden in der Höhe von mittlerweile 7.500 Euro gingen dieses Mal an Marlies, Feuerwehrfrau von der FF Kronabittedt.

Herzstillstand im Vorjahr

Marlies erlitt 2021 auf dem Weg zu einem Feuerwehreinsatz einen Herzstillstand. Seitdem kämpft sie sich jeden Tag in die Normalität zurück, da sie seit dem Vorfall stark sehbeeinträchtigt ist. Das Geld wird für Hilfsmittel verwendet. Marlies hofft, damit ihre Ausbildung als Verwaltungsassistentin beenden und den Alltag leichter bewältigen zu können. Die Einsatzorganisationen freuen sich riesig über die zahlreichen Spenden und danken allen Spenderinnen und Spendern sehr. Sie wünschen Marlies rasche Genesungsfortschritte und alles Gute.