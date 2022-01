In den letzten Wochen und Monaten gab es sehr viele positive Meldungen über die hilfsbereiten und freundlichen Bediensteten in den Altstoff-Sammelstellen in Engerwitzdorf.

Als Bürgermeister möchte Herbert Fürst diesen Dank mit einer süßen Nascherei an die Bediensteten weitergeben. „Die Mitarbeiter stehen seit fast zwei Jahren mit Maske und Abstand den Bürgerinnen und Bürgern bei der Entsorgung kompetent zur Seite. Sie achten auf die richtige Entsorgung von Problemstoffen, kontrollieren die Container, damit alles sortiert wird und somit bestmöglich verwertet werden kann. Es ist mir daher persönlich ein großes Anliegen, gerade diese Bediensteten vor den Vorhang zu holen. Sie arbeiten bei jeder Witterung, bei Gestank und Lärm oder jetzt auch unter strengen Hygieneauflagen. Sie bemühen sich trotzdem, freundlich uns allen mit Rat und Tat beim Abfalltrennen zur Seite zu stehen“, sagt Engerwitzdorfs Ortschef.