Benefizfahrt der Free Blue Riders

BAD LEONFELDEN. Auf Benefiz-Fahrt, begaben sich die oberösterreichischen Free Blue Riders.

Der Motorradverein lud Motorradfahrer zu einer Ausfahrt für den guten Zweck. Beim Start in Bad Leonfelden, fanden sich bereits einige Freunde des Motorradfahrens ein. Bei allen vier Zwischenstopps kamen weitere Motorradfahrer dazu. Beim Höhepunkt der Ausfahrt, konnten die Veranstalter 22 Motorräder zählen. Die bei den Stopps besuchten Abgeordneten der FPÖ Oberösterreich, versorgten bei bestem Wetter die Fahrer mit Speisen und Getränken und füllten sehr großzügig die Spendenkasse von Obmann Oliver Jeitler.

Am Ende konnte die stolze Summe von 1.870 Euro an Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger und ihrem Verein Soziales Wels übergeben werden. Als Höhepunkt der Feierlichkeiten wurde an den Welser Bürgermeister Andreas Rabl die Ehrenmitgliedschaft des Vereines übergeben.