Großes Engagement haben die Schülerinnen und Schüler des BORG Bad Leonfelden im Rahmen der Aktionswoche für die Ukraine vom 14. bis 20. März bewiesen: Auf kreative, musikalische und sportliche Art und Weise sammeln die Jugendlichen die stolze Summe von 9.491,16 Euro. Der Elternverein der Schule stockt den Betrag noch dazu um 1.000 Euro auf.



BAD LEONFELDEN. Mit einem von der Turnlehrerin Doris Kreiner initiierten und äußerst erfolgreichenSpendenlauf aller Klassen war die Grundidee geboren. Im Rahmen von weiteren Aktionen wie einem Kuchen- und Brötchenbuffet, dem Verkauf von Schokospießen und Waffeln, einem Schätzspiel oder musikalisch mit einem Flashmob haben die Jugendlichen ihren Beitrag geleistet, um Geld für die Menschen in der Ukraine zu sammeln.

Benefizkonzert am Stadtplatz

Ein besonderes Highlight dabei: Das Benefizkonzert der 5A- und der 7A-Klasse amSamstagvormittag, 19. März am Stadtplatz von Bad Leonfelden. Die Schülerinnen und Schüler haben den kühlen Temperaturen getrotzt und sogar in ihrer Freizeit gemeinsam mit ihrem Musiklehrer Stefan Kapeller für den Frieden gesungen. Versorgt mit warmem Tee und Kuchen lauschten die Zuhörerinnen und Zuhörer den musikalischen Darbietungen und spendeten dabei für die Menschen in der Ukraine.

Gemeinsam für einen guten Zweck musiziert

Auch Bürgermeister Thomas Wolfesberger konnte sich vor Ort ein Bild vom Engagement der Schülerinnen und Schüler machen, die begeistert bei der Sache waren. „Mir hat es sehr gut gefallen, wie wir mit der 7A gemeinsam musiziert haben und zusätzlich hat man dabei ein gutes Gefühl zu wissen, dass man den ukrainischen Flüchtlingen mit der Aktion helfen kann“, so Amelie Haiböck aus der 5. Klasse. Dank des großartigen Einsatzes der Schulgemeinschaft des BORG Bad Leonfelden können 10.491,16 Euro an das Rote Kreuz für die humanitäre Hilfe in der Ukraine übergeben werden.