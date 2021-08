Kürzlich fand die Buchvorstellung „Sepp Wall-Strasser – Wofür ich stehe“ in der Gusenhalle statt. Entsprechend der aktuellen Covid-Verordnung wurde bei allen Besuchern auf die Einhaltung der 3G-Regel geachtet.

GALLNEUKIRCHEN. RUnd 180 Interessierte waren der Einladung gefolgt und erhielten Informationen über den Hintergrund der Buchentstehung, den Weg von der Idee zum Buch und über die Motivation des Spitzenkandidaten Sepp Wall-Strasser, dieses Werk verfasst zu haben. Verwandte, Freude und Weggehfährten lasen einzelne thematische Passagen aus dem 168-Seiten-Werk. Als Leser traten unter anderem die Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer, der bekannte Literat, Kabarettist und Musiker Rudolf Habringer und der Stadtparteivorsitzende Martin Seidl auf. Leo Hackl-Lehner, der ein wesentlicher Impulsgeber und Förderer für die Entstehung des Werks war, führte gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten in pointierter und anregender Weise durch den Abend.

Buch wird an alle Haushalte verteilt

Zu Beginn und Ende sorgte Rudolf Habringer mit einer grandiosen Formation, die in dieser Weise zum ersten Mal zusammen musizierte, für die musikalische Einstimmung und den Ausklang, während der Lesung verwöhnten Christa und Christian Leonfellner die Besucher mit Klängen von Querflöte und Klarinette. Am Ende der Veranstaltung gab es die Möglichkeit das Werk signieren zu lassen. Das Buch soll im kommenden Monat an alle Haushalte in Gallneukirchen verteilt werden und den Bürgern die Persönlichkeit von Wall-Strasser näherbringen und zeigen, welches Angebot er für die Wahl am 26. September darstellt.