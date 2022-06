Die Junge ÖVP Altenberg feierte ihren traditionellen Spieletag, genannt „Eventáge“.



ALTENBERG. Zu Fronleichnam traten 64 Jugendliche aus der Umgebung bereits zum siebten Mal in unterschiedlichen Challenges in Altenberg gegeneinander an.Bei der siebten Eventáge wurden die angemeldeten 2er Teams wieder zu 4er Teams zusammengelost, bevor diese sich in den verschiedensten Disziplinen beweisen mussten. Zu den diesjährigen Spielen gehörten Human Table Soccer, Make’N’Break XXL, Riesen-Volleyball und noch viele mehr. Bei Gegrilltem, kühlen Getränken und guter Musik wurde auch den Zusehern ein kurzweiliger Feiertag geboten. Am Ende wurde dem Siegerteam feierlich der Wanderpokal überreicht.

