Katharina Dlapka aus Engerwitzdorf modelt seit ihrem 14. Lebensjahr. Nach vier Jahren wechselte die mittlerweile 18-jährige ihre Modelagentur und wurde Teil der internationalen Agentur "1st Place Models". Ein echter Glücksgriff wie sich jetzt herausstellte.

ENGERWITZDORF. Hinter "1st Place Models" steckt der Vorarlberger Dominik Wachta. Der findige Modelmanager war 13 Jahre Inhaber der Agentur Jademodels in London, Wien und Palma sowie der Gründer von Österreichs Nächstes Topmodel. Mit seiner neuen Agentur vermittelt der mittlerweile 37-jährige Models aus Madrid (wo er lebt) und Miami in die ganze Welt. Seine Erfolge können sich sehen lassen, zahlreiche Models sind bereits für die großen Metropolen und Fashionweeks in New York, Mailand oder Paris gebucht gewesen oder hatten Jobs mit Brands wie Dior, Louis Vuitton, Wolfgang Joop, Chanel, Armani, Versace, Guess, Philipp Plein uvm.

Drei Modeshows in einer Nacht

Der Modelmanager glaubte von Beginn an Dlapka. Seit Kurzem ist die Engerwitzdorferin jetzt bei ihm unter Vertrag und hatte bereits ein Shooting für das Modelabel Hotkultur mit Fotograf Wolfgang Major. In der Nacht auf Sonntag war die junge Urfahranerin gleich für drei Modeshows gebucht und führte bei der "La noche de los modelos" im Wiener Studio G von Fussballmanager Denis Kurdali Mode von Ewa Zbaraza, Keti Berisha und Hand Made Story by Barbara Alli vor. Ein eigenes TV-Team von Diaspora TV begleitete Dlapka und die "1st Place Models"-Kolleginnen. In Kürze hat die Engerwitzdorferin dann einen weiteren Shooting Auftrag in Wien.

Mit Top-Models auf der Bühne

Bei den Modeshows am Wochenende waren jedenfalls im Studio G insgesamt gleich acht Modelschönheiten der spanisch-amerikanischen Agentur zu sehen: Das serbische Topmodel Aleksandra Jotic (Siegerin Nivea Model Look Serbia, war als Model bereits in Mailand & Istanbul sehr erfolgreich), das polnische Jungmodel Julianna Wesierska, die beiden (Kärntner-) Sloweninnen Alida Tolmaier (u.a. sehr erfolgreich als Model in China) & Tamara Sadnikar, die Österreicherinnen Sarah Kühschweiger (war zwei Jahre als Model in New York, Los Angeles und San Francisco), Jungmodel Marissa Tschinder, die Eingangs erwähnte oberösterreichische Schönheit Katharina Dlapka und die kosovarisch stämmige Qendresa Bulliqi aus Horn.

Gestylt von den Profis

Durch den Abend führte Modelmanager Dominik Wachta, der extra aus Mailand zu dem Event anreiste. Gemeinsam mit dem serbischen Topmodel Aleksandra Jotic war es der Österreichs Nächstes Topmodel Gründer auch, der die Models für den Event als Choreograph vorbereitete. Für das Make Up und Styling zeichneten sich absolute Kapazunder der Wiener Modeszene verantwortlich: Das Team von Reemotion by Reemon Paulus sorgte für das passende Hairstyling, das Team Reemotion by Emma Garic wiederum für ein tolles Make up. Für das perfekte Rundherum sorgte Denis Kurdali mit seinem Team, die nicht nur wegen der Models ins schwitzen kamen, sondern auch wegen der tollen Tanzshows von Daria Khamutinina & Yanier Ordoñez Rodriguez.

High Society vor Ort

Interessante Gäste der Mode & Modelszene ließen sich den Event nicht entgehen: Star-Figaro Josef Winkler, die Fotografen Edith Laurent-Neuhauser, Andreas Bübl, Stefan J. Pflanzl, Daniel Gepp, Heinz Drstak, Bernd Sadleder, Albert Stern, Robert Syrowatka und weitere, "Austrian Modelbusiness" Gründer Aso Mojotan, die Make Up Artistinnen Nadja Tschinder (Mutter von Jungmodel Marissa), Kismet Destiny, Martina Sekkal, Ebru Cöpler, zahlreiche Models wie Luisa Ertl, Sarah Leidl, Baris Deniz, Chris Hansdotter, Nadja Ettl, Christina Petschnig uvm, Unternehmer wie Diego Vogel, Jenno Thanikkal (Werbe & Eventagentur Concique), Rene Liball, Armin Metelko, Daniela Spielvogel oder die bekannten DJs Alexander Lengauer & Mario Ramirez.