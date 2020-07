EIDENBERG. Ende Juni schaffte Martin Mayr bei der Abschlussprüfung für das Instrument Trompete das Goldene Leistungsabzeichen. Der junge Musiker stammt aus der musikbegeisterten Familie Mayr in Eidenberg – sein Opa ist Ehrenmitglied im Musikverein, sein Vater und seine drei Geschwister sind ebenfalls musikalisch aktiv, seine Mama unterstützt den Musikverein als Fotografin und die gesamte Familie ist bei den Veranstaltungen immer aktiv dabei. Martin Mayr leitet neben seinem Studium an der FH Hagenberg die Jugendmusik Eidenberg. Weiters ist er aktiv bei der jungen Musikgruppe „Blechsplitter“. Auch in der Pfarre und bei anderen Vereinen bringt sich der Eidenberger ein.