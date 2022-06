Zum ersten Mal wurde heuer auch dem Nachwuchs die Möglichkeit geboten, ihr Können beim Landesentscheid der Sensenmäher unter Beweis zu stellen.

URFAHR-UMGEBUNG. Die vorgegebene Grasfläche von drei Mal drei Metern mussten von den Nachwuchsmähern so schnell wie möglich abgemäht werden. Bewerten werden dabei die auf Hundertstelsekunden gestoppten Mähzeit, die Genauigkeit und die Sauberkeit. Auch zwei Jungmäher aus Urfahr-Umgebung haben sich beim Bezirksbewerb in Gramastetten für den Landesentscheid am vergangenen Sonntag in Taufkirchen an der Trattnach qualifiziert.

Urfahraner fahren zum Bundesentscheid

Viktoria Allerstorfer aus Feldkirchen (Kategorie Ü11 Mädchen) und Andreas Rechberger aus Herzogsdorf (Kategorie Ü11 Burschen) haben gezeigt, dass sie mit der Sense umgehen können und sich in ihrer Kategorie den Landessieg geholt. Mit dem Sieg beim Landesentscheid haben sich die beiden einen Startplatz beim Bundesentscheid in Vorarlberg gesichert, wo sie gegen die besten Nachwuchsmäher aus ganz Österreich antreten.