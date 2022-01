Die Frauen in der ÖVP Hellmonsödt haben sich für die Freiwillige Feuerwehr Hellmonsödt und deren unermüdlichen Einsatz nach dem schweren Hagelunwetter im Sommer ein süßes Dankeschön einfallen lassen.



HELLMONSÖDT. Viele Backhelfer zauberten feinste Weihnachtskekse und verkauften diese am vierten Adventsonntag am Hellmonsödter Marktplatz. Schnell waren die süßen Leckereien für den guten Zweck vergriffen. Durch den Reinerlös und zahlreiche Spenden konnte ein Gesamtbetrag vom 1.650 Euro an die Feuerwehr übergeben werden. „Nicht nur beim schweren Hagelunwetter kann man sich auf rasche Hilfe von der Feuerwehr verlassen. Wir wollen mit unserer Keksaktion ein Dankeschön für die großartige Leistung aussprechen! Viele Frauen und auch Männer haben uns mit ihren köstlichen Keksen unterstützt – Vielen Dank für eure Hilfe!“, so Ortsobfrau der Frauen in der ÖVP Birgit Rechberger.