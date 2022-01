Der Schenkenfeldner und pensionierte Lehrer Walter Berger hat die Funktion des Bundessportreferenten des österreichischen Seniorenbundes übernommen.

SCHENKENFELDEN. Damit folgt er dem ebenfalls aus Oberösterreich stammenden Franz Wolfinger nach. Als erste Handlung in seiner neuen Funktion lud Walter Berger alle Landessportreferenten zu einem intensiven Austausch nach Linz, um die Aktivitäten und Angebote der Seniorenorganisation im Jahr 2022 zu planen. Auch die Präsidentin des österreichischen Seniorenbundes, LAbg. Ingrid Korosec, war bei diesem Treffen vertreten. Der OÖ Seniorenbund mit Landesobmann LH a.D. Josef Pühringer und Landesgeschäftsführer Franz Ebner freut sich über diese Personalentscheidung seitens der Bundesorganisation. „Walter Berger hat schon in Oberösterreich bewiesen, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner Kompetenz den Sport im Seniorenbund vorantreibt. Es freut uns sehr, dass er nun auch auf Bundesebene diese Aufgabe übernimmt“, so Pühringer.