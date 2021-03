Das diesjährige Wettbewerbsthema lautete beim internationalen Fumetto Comic-Festival Luzern „Grenzenlos“: Unbeschwerte Freude, unendliche Freiheit, völlig losgelöst oder komplett im luftleeren Raum. Grenzenlos kann vieles bedeuten, kann befreiend sein, Euphorie auslösen, Lust auf Neues schaffen. Aber es kann auch Unsicherheit hervorrufen und Ängste beschwören. Bist du frei, wo stößt du an dein Limit und wo setzt du dir eigenen Grenzen? Um Grenzen zu überwinden, können wir neue Brücken schlagen – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Was löst dies bei dir aus, wie gestaltest du dir diese Möglichkeiten? Wo stehst du und was ist für dich grenzenlos?

Fumetto, ist ein internationaler Wettbewerb, der jährlich ausgeschrieben wird. Er soll Comicschaffenden die Möglichkeit bieten, sich einem internationalen Vergleich zu stellen und der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die fünfköpfige Jury war zusammengestellt von Illustratoren, Comic-Autoren und Comic-Künstlern. Es gab drei Kategorien nach Alter getrennt. Über 700 Einsendungen sind in der Schweiz dazu heuer eingegangen und die Jury hatte die Qual der Wahl. In der Kategorie 2, Alter von 13 bis 17 Jahre gewann Theresa Ganglberger aus Oberneukirchen den dritten Platz. Theresa besucht die HTL 1, Grafik- und Design in Linz. Der Wettbewerb wurde als Semester-Projekt in ihrer Klasse hergenommen.

Weitere Infos gerne auf: https://www.fumetto.ch/de/wettbewerbe/gewinner/